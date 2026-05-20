Per il secondo anno consecutivo, nove squadre inglesi potrebbero partecipare alle competizioni europee, con la possibilità di arrivare a sei qualificate in Champions League se il club vincitore della coppa nazionale non si piazza tra le prime quattro in Premier League. Attualmente, i risultati delle squadre inglesi nelle competizioni continentali e le posizioni in campionato determinano le possibili accessi alle coppe europee per la prossima stagione. La situazione si definisce in base ai risultati delle ultime giornate e alle classifiche aggiornate.

Nove squadre della Premier nelle coppe europee 2026-27 come già accaduto quest'anno? È una possibilità concreta. La vittoria dell'Aston Villa nella finale di Europa League sul Friburgo ha rimosso il primo ostacolo. La sola variabile restante è il piazzamento in campionato degli stessi Villans. Partiamo dalle qualificate, quelle già sicure di un posto. In Champions ci sono l'Arsenal, il Manchester City, il Manchester United e lo stesso Aston Villa. Se i Villans finiranno fuori dalle prime 4 (perché accada all'ultima giornata dovranno perdere in casa del City e il Liverpool battere il Brentford), i Reds chiuderebbero al 4°... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nove inglesi nelle coppe europee per il secondo anno di fila? Col trionfo del Villa ora è possibile

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Europa League, la gol collection delle gare delle 21 | Ottavi di finale andata

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