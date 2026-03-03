Coppe Europee | il crollo del calcio italiano

Il calcio italiano sta attraversando un momento difficile nelle competizioni europee, con le squadre del nostro paese che continuano a uscire prematuramente dai tornei continentali. Negli ultimi anni, le formazioni italiane hanno accumulato sconfitte e eliminazioni nelle fasi iniziali delle coppe, senza riuscire a mantenere una presenza stabile e competitiva ai massimi livelli internazionali. Questa situazione evidenzia un divario sempre più evidente rispetto ad altri campionati europei.

Coppe Europee: perché il calcio italiano continua a inciampare fuori dai confini. L’Italia calcistica vive da anni una contraddizione evidente: nelle Coppe Europee “minori” riesce spesso a essere competitiva, mentre nella massima competizione, la Champions League, fatica a tenere il passo dell’élite continentale. La recente conclusione dei preliminari per l’accesso agli ottavi ha confermato questo paradosso. Europa League e Conference: il terreno dove l’Italia sa ancora farsi valere. Roma, Bologna e Fiorentina hanno centrato la qualificazione, e lo scontro diretto tra giallorossi e rossoblù garantisce almeno una squadra italiana ai quarti. Non è un caso: da anni, nelle competizioni meno prestigiose, le italiane riescono a essere protagoniste. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Derby Scandicci-Novara: la sfida clou del mercoledì di Coppe europee

I sorteddi delle coppe europee, in Champions l'Atalanta pesca il Bayern Monaco

