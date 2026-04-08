Conferenza stampa Italiano pre Bologna Aston Villa | Le altre italiane fuori dalle coppe europee? Non è tutto da buttare Joao Mario sta dimostrando che alla Juve…

Alla vigilia del quarto di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa, il tecnico dei rossoblù ha tenuto una conferenza stampa. Ha commentato la situazione delle squadre italiane nelle competizioni europee, sottolineando che alcune non sono eliminate definitivamente. Ha inoltre menzionato le prestazioni di Joao Mario, che si sta distinguendo nelle partite con la sua attuale squadra. La conferenza ha approfondito le aspettative e le sfide della trasferta.

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