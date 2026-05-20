Novara | nuovo liceo dal Pnrr e riapre il bar in stazione dopo 8 anni
A Novara è stato inaugurato un nuovo liceo realizzato con fondi del PNRR, mentre dopo otto anni il bar in stazione ha riaperto le sue porte. La riapertura del locale ha suscitato domande sulla sua influenza sulla sicurezza dell’area, mentre uno sciopero di alcuni lavoratori ha interrotto temporaneamente il corteo delle autorità che partecipavano all’evento. Questi eventi si sono verificati nel corso della stessa giornata, attirando l’attenzione della cittadinanza e delle forze dell’ordine.
? Domande chiave Come influirà la riapertura del bar sulla sicurezza della stazione? Perché lo sciopro McQueen ha interrotto il corteo delle autorità? Quali misure adotterà la Regione per proteggere i lavoratori licenziati? Come cambierà la vivibilità dell'area ferroviaria con il nuovo presidio??? In Breve Lavori liceo conclusi con 9,5 milioni di euro finanziati tramite fondi Pnrr Bar stazione riapre dopo 8 anni gestito dalla famiglia Azzarà Scioperanti davanti al polo Alexander McQueen pro . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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