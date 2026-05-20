Novara | nuovo liceo dal Pnrr e riapre il bar in stazione dopo 8 anni

A Novara è stato inaugurato un nuovo liceo realizzato con fondi del PNRR, mentre dopo otto anni il bar in stazione ha riaperto le sue porte. La riapertura del locale ha suscitato domande sulla sua influenza sulla sicurezza dell’area, mentre uno sciopero di alcuni lavoratori ha interrotto temporaneamente il corteo delle autorità che partecipavano all’evento. Questi eventi si sono verificati nel corso della stessa giornata, attirando l’attenzione della cittadinanza e delle forze dell’ordine.

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