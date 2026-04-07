CandleVibes sotto la Cupola | a Novara una serata di musica a lume di candela

Cinquemila candele per illuminare la Basilica di San Gaudenzio e le note dei Carmina Burana a risuonare sotto la cupola antonelliana. È questo il cuore di "CandleVibes sotto la Cupola", l'evento esclusivo in programma a Novara per la serata di domenica 19 aprile. A partire dalle ore 21, la Basilica sarà avvolta dalla luce calda di oltre 5mila candele, posizionate per esaltare le linee architettoniche dell'edificio e creare un dialogo suggestivo tra lo spazio e il suono. Il fulcro musicale della serata sarà l'esecuzione dei celebri Carmina Burana, il capolavoro di Carl Orff noto per la sua potenza espressiva e la capacità di coinvolgere emotivamente l'ascoltatore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

San Valentino tra castelli a lume di candelaDecifrare codici medievali per aprire un cryptex mentre si sorseggia vino tra le mura di un castello.

Un viaggio a lume di candela nella storia cesenate: la Malatestiana apre ai "Notturnali"Gli spazi della maestosa Biblioteca Malatestiana si aprono ancora una volta per le ormai celebri visite guidate a lume di candela: i “Notturnali”.

Si parla di: CandleVibes sotto la Cupola, musica e atmosfera a lume di candela a Novara.

Novara, restaurata la pavimentazione sotto la Cupola di San GaudenzioSi è concluso il 6 gennaio 2026 il restauro della pavimentazione in commesso marmoreo e mosaico lapideo situata sotto la Cupola della Basilica di San Gaudenzio a Novara, considerata uno degli elementi ... it.blastingnews.com

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