Nova 2026 Anche Arezzo protagonista del laboratorio nazionale di partecipazione politica
Lo scorso anno, anche Arezzo ha partecipato al laboratorio nazionale di partecipazione politica chiamato Nova 2026, insieme a 102 altre città italiane. L’evento si è svolto utilizzando il metodo dell’Open Space Technology, un approccio che permette ai cittadini di condividere idee, proposte e priorità in modo diretto e partecipato. L’obiettivo dell’iniziativa era coinvolgere la comunità locale nel processo di definizione di proposte e contributi per il futuro della città e del paese.
Si è svolto anche ad Arezzo, insieme ad altre 102 città italiane, “NOVA 2026”, il percorso nazionale partecipativo promosso attraverso il metodo dell’Open Space Technology (OST), con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e priorità direttamente dai cittadini per contribuire alla costruzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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