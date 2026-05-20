Nova 2026 Anche Arezzo protagonista del laboratorio nazionale di partecipazione politica

Lo scorso anno, anche Arezzo ha partecipato al laboratorio nazionale di partecipazione politica chiamato Nova 2026, insieme a 102 altre città italiane. L’evento si è svolto utilizzando il metodo dell’Open Space Technology, un approccio che permette ai cittadini di condividere idee, proposte e priorità in modo diretto e partecipato. L’obiettivo dell’iniziativa era coinvolgere la comunità locale nel processo di definizione di proposte e contributi per il futuro della città e del paese.

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