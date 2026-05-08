Un saggio intitolato “Il Marchese Nicola Polvere” analizza la vicenda di una figura che ha avuto un ruolo attivo nella politica nazionale e nel Mezzogiorno per circa quarant'anni. L'opera, curata da Andrea Jelardi con la collaborazione di Enzo Costantini, ripercorre la storia di un protagonista della vita pubblica locale e nazionale, offrendo un approfondimento sulla sua presenza nel panorama politico.

Tempo di lettura: 4 minuti Andrea Jelardi, con la collaborazione di Enzo Costantini, ha curato un saggio dal titolo: “Il Marchese Nicola Polvere” che è si sofferma sulla storia di un protagonista della vita pubblica e della politica locale e nazionale. Il volume è stato presentato alla Rocca dei Rettori, non a caso: Nicola Polvere, infatti, un marchese proveniente da una famiglia di culturale liberale, dal 1860 al 1915, fu deputato e senatore del Regno d’Italia, ma anche il primo sindaco postunitario di Pago Veiano, consigliere provinciale e Presidente della Provincia di Benevento. Il suo pronipote, appunto Andrea Jelardi, autore di numerose...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nicola Polvere di Pago Veiano protagonista per un quarantennio della politica nazionale e del Mezzogiorno

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