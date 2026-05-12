Il 12 maggio 2026, ad Arezzo si tiene l’evento “NOVA – Parola all’Italia”, considerato il più grande processo di ascolto partecipativo mai organizzato nel Paese. L’iniziativa mira a raccogliere opinioni e proposte dalla popolazione per contribuire alla definizione di un programma di governo condiviso. L’evento rappresenta una tappa importante nel percorso di coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni politiche.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Arriva anche ad Arezzo “NOVA – Parola all’Italia”, il più grande processo di ascolto partecipativo mai realizzato nel Paese per contribuire alla costruzione di un programma di governo condiviso. L’appuntamento è in programma per domenica 17 maggio, dalle 10 alle 17 al Centro congressi dell’Etrusco Arezzo Hotel in via Fleming 39 Arezzo, uno spazio pensato per favorire il confronto aperto e inclusivo. Nel corso della giornata saranno offerti pranzo e coffee break a tutti i partecipanti. L’iniziativa si inserisce in un percorso nazionale promosso dal MoVimento 5 Stelle, che prevede 100 eventi simultanei in tutta Italia con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e priorità direttamente dalle cittadine e dai cittadini, da mettere poi a disposizione della coalizione progressista.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva anche ad Arezzo “Nova – Parola all’Italia”

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