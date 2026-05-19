Notte Europea dei Musei a Palazzo Grimani | apertura serale e concerto per due flauti

Sabato 23 maggio 2026 il Museo di Palazzo Grimani partecipa alla Notte Europea dei Musei, offrendo un’apertura serale straordinaria dalle 18 alle 22. Durante l’evento, sarà possibile visitare le sale del palazzo e assistere a un concerto con due flauti. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni culturali europee, che organizzano apertura notturna di musei e iniziative artistiche, con l’obiettivo di promuovere la cultura e l’arte. La serata rappresenta un’occasione per scoprire il patrimonio artistico locale in un’atmosfera diversa dal solito.

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