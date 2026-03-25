Alla casa museo Ivan Bruschi di Arezzo è aperta la mostra intitolata “La cartamoneta in Italia”. L’esposizione, promossa dal patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, presenta diverse emissioni di moneta di carta italiane. La rassegna si concentra su pezzi provenienti da differenti periodi storici e regioni del paese, offrendo una panoramica sulla storia della cartamoneta italiana.

Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, presenta la mostra “La cartamoneta in Italia. Dalle origini all’euro attraverso le banconote della collezione Intesa Sanpaolo”, aperta al pubblico dal 26 marzo al 24 maggio 2026.L’esposizione a cura di Franca Maria Vanni, consulente della Sezione Numismatica della Fondazione Ivan Bruschi, offre l’opportunità di scoprire come è nata e si è sviluppata la cartamoneta in Italia, grazie a circa 370 esemplari della collezione Intesa Sanpaolo in comodato alla Fondazione Ivan Bruschi. Il visitatore trova esposti nella sala iniziale i biglietti delle Regie Finanze di Torino che costituiscono la prima cartamoneta in circolazione nella penisola italiana con a seguire i biglietti delle banche in attività prima dell’Unità d’Italia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - “La cartamoneta in Italia", mostra alla casa museo Ivan Bruschi

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