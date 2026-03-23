Arezzo, 23 marzo 2026 – Terzo e ultimo appuntamento dei laboratori teatrali per bambini di Creabilandia. La data fissata sul calendario è sabato 28 marzo quando la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, tornerà a essere uno spazio di letture, giochi e scoperte per avvicinare i più piccoli alle collezioni attraverso un percorso di scoperta all’insegna di creatività, curiosità, osservazione e immaginazione. “Di qua, di là” è il titolo del laboratorio che, al via alle 16.30, sarà proposto dalla Libera Accademia del Teatro e rivolto ai bambini dai tre ai sei anni che verranno guidati in una coinvolgente esplorazione delle sale del museo attraverso attività ludiche e giochi teatrali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Creabilandia: terzo laboratorio di teatro per bambini alla Casa Museo Ivan Bruschi

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