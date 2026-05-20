Notte Europea dei Musei a Capodimonte | ingresso serale a 1 euro e concerto Festa a palazzo

Sabato 23 maggio, il museo di Capodimonte apre le sue porte fino alle 23,30, con l’ingresso a un euro e l’ultimo ingresso alle 22,30. Durante la serata si svolgerà anche un concerto dell’ensemble Musica Reservata, dedicato alla musica delle corti rinascimentali. Questa iniziativa fa parte della Notte Europea dei Musei 2026 e richiama l’atmosfera della Napoli rinascimentale. La manifestazione coinvolge visitatori di tutte le età e si svolge con orari prolungati rispetto al normale orario di apertura.

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