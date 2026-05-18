Notte Europea dei Musei Chiostro di Monreale e di San Giovanni degli Eremiti aperti

Nella notte tra sabato e domenica, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha organizzato l’apertura straordinaria di due siti storici. Il Chiostro di Monreale sarà accessibile dalle 19 alle 22, mentre il Chiostro di San Giovanni degli Eremiti rimarrà aperto dalle 20 alle 23. L’iniziativa fa parte della Notte Europea dei Musei, che coinvolge diversi luoghi culturali in tutta Europa. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico durante gli orari stabiliti.

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