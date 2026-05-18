Notte Europea dei Musei Chiostro di Monreale e di San Giovanni degli Eremiti aperti
Nella notte tra sabato e domenica, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha organizzato l’apertura straordinaria di due siti storici. Il Chiostro di Monreale sarà accessibile dalle 19 alle 22, mentre il Chiostro di San Giovanni degli Eremiti rimarrà aperto dalle 20 alle 23. L’iniziativa fa parte della Notte Europea dei Musei, che coinvolge diversi luoghi culturali in tutta Europa. La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico durante gli orari stabiliti.
La Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo aderisce alla Notte Europea dei Musei, con l’apertura straordinaria del Chiostro di Monreale dalle ore 19 alle ore 22 e del Chiostro di San Giovanni degli Eremiti dalle ore 20 alle ore 23. Costo simbolico del biglietto di ingresso 1. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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