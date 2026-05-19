Ingresso serale gratuito al Museo della Grafica | Notte europea dei musei

Sabato 23 maggio 2026 si terrà la Notte europea dei musei, un evento promosso dal Ministero della Cultura francese e patrocinato dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM. L’iniziativa si svolge simultaneamente in diversi paesi europei, con l’obiettivo di favorire la conoscenza del patrimonio culturale attraverso aperture serali gratuite. Tra le location coinvolte, anche il Museo della Grafica, che offrirà l’ingresso libero durante le ore serali per tutta la durata dell’evento.

Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte europea dei musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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