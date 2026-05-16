Notte europea dei musei | al museo universitario ingresso gratuito laboratorio per bambini e documentario dedicati a Ötzi l’uomo dei ghiacci

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione della “Nuit Européenne des Musées”, la Notte Europa dei musei, il museo universitario dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, in collaborazione con il Wwf Abruzzo gruppo di Chieti-Pescara, promuove una serata speciale dedicata a Ötzi, la celebre mummia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

8 Marzo al Museo: ingresso gratuito per tutte le donne nei musei stataliStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran...

Giornata internazionale dei musei, Sciacca aderisce con ingresso gratuitoIl Comune di Sciacca aderisce alla Giornata internazionale dei musei, promossa da Icom (International council of museums) e in programma lunedì 18...

notte europea dei museiMaggio Museale 2026: 17 musei aperti e gratuiti per la Notte Europea dei MuseiSabato 23 maggio 2026, nell’ambito della Notte Europea dei Musei 2026, torna Maggio Museale, l’evento promosso dal Polo Museale – Sapienza Cultura (PMSC). Giunta alla sua nona edizione, questa ricorre ... 2duerighe.com

notte europea dei museiNotte Europea dei Musei 2026 a Milano: musei aperti la sera e ingressi a 1 euroNotte dei Musei 2026 a Milano: musei aperti la sera, mostre, visite guidate ed eventi con biglietti da 1 euro. trend-online.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web