Notte europea dei musei | al museo universitario ingresso gratuito laboratorio per bambini e documentario dedicati a Ötzi l’uomo dei ghiacci
In occasione della “Nuit Européenne des Musées”, la Notte Europa dei musei, il museo universitario dell'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, in collaborazione con il Wwf Abruzzo gruppo di Chieti-Pescara, promuove una serata speciale dedicata a Ötzi, la celebre mummia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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