Ciaspolata con Luna piena e apericena sul Monte delle Erbe
Il 3 marzo 2026 si terrà una ciaspolata notturna sul Monte delle Erbe, con partenza prevista in serata. L’evento prevede un percorso attraverso la neve sotto la luce della luna piena, nota come
Martedì 3 marzo 2026 regalati questa super esperienza: Ciaspolata al chiaro di Luna!Ciaspolata notturna ammirando la magnifica luna piena chiamata "rossa" o "del verme" e molte altre curiosità.La zona che percorreremo si chiama Monte delle Erbe. In cima si apre un bellissimo panorama sulla Val. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Luna piena d'inverno: passeggiata notturna a Monte PellegrinoPrezzo 15 euro | Giovani nati fino al 2000 (8–25 anni): 10 euro | La quota comprende: escursione guidata; assicurazione RCT, divulgazione astronomica...
L'ultima luna piena d'inverno: passeggiata notturna a Monte PellegrinoC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7)...
Approfondimenti e contenuti su Ciaspolata.
Temi più discussi: Ciaspole ai piedi in cerca dell'alba sul monte Cusna; STASERA LA CIASPOLATA NOTTURNA CON GLI ESPERTI ALL’ALPE GIUMELLO; Agenda del sabato: cosa fare a Belluno e provincia; Settimana bianca perfetta: tutti i consigli per sciare in sicurezza e divertirti di più.
Luna di Sangue del 3 marzo 2026: la luna piena che chiude un capitolo karmicoIl 3 marzo 2026, in occasione della Luna Piena in Vergine, si verificherà un’eclissi totale lunare e assisteremo alla cosiddetta Luna di Sangue. Scopri il significato astrologico e gli effetti di ques ... virgilio.it
La Luna Piena Rossa del 3 marzo 2026 promette grande purificazione interiore (soprattutto per 4 segni)Di un suggestivo colore rossastro, questa Luna Piena coinciderà con la prima eclissi lunare totale dell'anno. E si preannuncia come un momento di profondo reset karmico. Più intenso per alcuni segni ... vogue.it
Terza ciaspolata del weekend - Monte Rosta 1837m - facebook.com facebook