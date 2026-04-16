Young Masters Ensamble a Chiaravalle | sul palco del teatro Giacconi il concerto dei giovani musicisti di Vienna
Sabato 18 aprile alle ore 21, il Teatro Comunale “Tullio Giacconi” di Chiaravalle ospiterà un concerto dell’orchestra Young Masters Ensemble, promossa dal Kiwanis Club Ancona Nord e patrocinata dal Comune di Chiaravalle. L’evento vedrà sul palco i giovani musicisti di Vienna, che si esibiranno davanti al pubblico locale. L’iniziativa coinvolge il teatro e la comunità, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo.
CHIARAVALLE - Sabato prossimo (18 aprile), alle ore 21, presso il Teatro Comunale “Tullio Giacconi” di Chiaravalle si terrà un concerto promosso dal Kiwanis Club Ancona Nord con il patrocinio del Comune di Chiaravalle: a esibirsi saranno i giovani musicisti dell’orchestra Young Masters Ensemble.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
“Magazzino 18” rivive a teatro: memoria, esodo e coscienza civile al Teatro Giacconi di ChiaravalleVenerdì 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle (AN) ospitera` “Magazzino 18”, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia...
Reggio Calabria: 3 giovani musicisti vinceranno il palco del 1° MaggioLa Città Metropolitana di Reggio Calabria e Studio54network hanno dato il via all’RPM Music Contest, una competizione che permetterà a tre giovani...
Contenuti di approfondimento
Argomenti più discussi: Da Vienna a Castelbellino: le promesse della classica in concerto; Castelbellino: concerto della Young Masters Ensemble di Vienna; Da Vienna a Castelbellino | le promesse della classica in concerto.
Young Masters Ensemble on tour a Chiaravalle e CastelbellinoI due concerti sono organizzati dal Kiwanis Ancona nord per raccogliere fondi in favore dell’ospedale Salesi di Ancona ... centropagina.it