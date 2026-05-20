Spionaggio cinese in Norvegia secondo arresto in pochi giorni

In Norvegia è stato arrestato un cittadino sospettato di attività di spionaggio legate alla Cina, portando il totale delle persone fermate in pochi giorni a due. Le autorità locali non hanno fornito dettagli specifici sulle accuse, ma le indagini sono ancora in corso. La notizia arriva in un momento in cui le tensioni tra i due paesi sono aumentate e le autorità hanno rafforzato i controlli sui soggetti sospettati di attività di intelligence. La vicenda ha suscitato attenzione sia a livello nazionale che internazionale.

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