Spionaggio cinese in Norvegia secondo arresto in pochi giorni
In Norvegia è stato arrestato un cittadino sospettato di attività di spionaggio legate alla Cina, portando il totale delle persone fermate in pochi giorni a due. Le autorità locali non hanno fornito dettagli specifici sulle accuse, ma le indagini sono ancora in corso. La notizia arriva in un momento in cui le tensioni tra i due paesi sono aumentate e le autorità hanno rafforzato i controlli sui soggetti sospettati di attività di intelligence. La vicenda ha suscitato attenzione sia a livello nazionale che internazionale.
La Norvegia registra un nuovo caso di sospetto spionaggio riconducibile alla Cina. Un cittadino cinese è stato arrestato nel Nordland con l’accusa di aver tentato di svolgere “attività di intelligence illegali”, secondo quanto riferito dal portavoce del servizio di sicurezza interno norvegese, il Pst, e riportato dal The Independent. L’uomo è stato posto in custodia cautelare per quattro settimane, mentre i suoi legali hanno respinto ogni addebito. Non è però la prima volta. Nel caso precedente, una cittadina cinese, poi posta in custodia cautelare per quattro settimane, è stata arrestata con l’accusa di aver concorso a un tentativo di grave attività di intelligence contro segreti di Stato. 🔗 Leggi su Formiche.net
First Conviction for Chinese Espionage in UK History — and Norway, the Same Day
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