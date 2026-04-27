Un ingegnere cinese, arrestato a Malpensa, è stato estradato negli Stati Uniti. L’accusa riguarda lo spionaggio legato ai vaccini e alle terapie anti-Covid, con l’intenzione di ottenere informazioni riservate da università e centri di ricerca americani. Durante la pandemia, sarebbe stato coinvolto in attività di sorveglianza e furto di dati sensibili nel settore sanitario. La vicenda riguarda l’intera operazione di trasferimento e consegna delle persone coinvolte.

Avrebbe spiato terapie e vaccini anti-Covid nel pieno della pandemia, tentando di sottrarre informazioni sensibili a università e centri di ricerca americani. È questa l’accusa più delicata e centrale nei confronti di Zewei Xu, l’ingegnere informatico cinese di 33 anni estradato negli Stati Uniti dopo essere stato arrestato il 3 luglio dello scorso anno all’ aeroporto di Malpensa. Secondo l’Fbi, Xu avrebbe fatto parte di un team di hacker che, a partire dal febbraio 2020, avrebbe preso di mira immunologi, virologi e strutture accademiche – in particolare legate all’Università del Texas – con l’obiettivo di ottenere dati su vaccini e cure contro il Covid-19, oltre a informazioni sulle politiche del governo statunitense.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spionaggio sui vaccini Covid: estradato negli Usa l’ingegnere cinese arrestato a Malpensa

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