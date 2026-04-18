L’Italia del calcio femminile ha ottenuto un pareggio a reti inviolate contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. La partita si è giocata a Copenhagen, dove le azzurre hanno avuto alcune occasioni per segnare ma non sono riuscite a sbloccare il risultato. Con questo risultato, l’Italia si trova in una posizione che potrebbe portare ai playoff, a meno di ulteriori sviluppi nelle ultime partite del girone.

L’Italia ha pareggiato con la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile: le azzurre non hanno sfruttato un paio di occasioni per sbloccare il risultato sul campo di Copenhagen e si sono così dovute accontentare dello 0-0 nella tana della capolista del raggruppamento. Le azzurre speravano di imporsi in trasferta per operare l’aggancio, ma la difesa delle padrone di casa ha retto il colpo e così le ragazze del CT Soncin hanno portato a casa un punto, dopo il secco 6-0 rifilato alla Serbia. L’Italia si trova ora al terzo posto nella classifica del gruppo 1 di League A con 5 punti (vittoria con la Serbia, 1-1 e 0-0 con la Danimarca, 0-1 contro la Svezia), alle spalle della Danimarca (8 punti) e della Svezia (7, oggi ha regolato la Serbia con un sudatissimo 1-0 grazie a un gol maturato nella ripresa).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, resta un ultimo incastro all’Italia per la qualificazione diretta ai Mondiali. Altrimenti sarà spettro playoff…

Le parole di Soncin e delle Azzurre | Italia-Svezia 0-1 | Qualificazioni Mondiale 2027

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