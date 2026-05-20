In un commento acceso, un individuo afferma che non si considera antisemita, ma critica aspramente il comportamento del governo israeliano, definendolo simile a un regime nazista. Aggiunge che le immagini di trattamenti crudeli rivolti ai membri di una recente flottiglia suscitano disgusto, indipendentemente dalle opinioni sul decreto approvato dal parlamento locale. La narrazione mette in evidenza una forte condanna delle azioni delle autorità israeliane, descrivendo le immagini come qualcosa di profondamente ripugnante.

Dite quel che vi pare ma, al netto del decreto approvato dal nostro parlamentino-cretino, le immagini dei trattamenti bestiali riservati ai membri dell’ultima flotilla sono qualcosa di disgustoso. Una ragazza presa per i capelli e messa in ginocchio. Umiliazioni degne del Pasolini di Salò o le 120 giornate di Sodoma, con Ben Gvir in estasi onanista: una porcata. Di cosa stiamo parlando? In quale senso Israele sarebbe oggi un baluardo per la democrazia in Medio Oriente? Quali sarebbero i valori etici che Netanyahu porterebbe avanti? Difficile dirlo, molto difficile. Io, nell’Israele di oggi, vedo molto, forse troppo, nazismo pratico realizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Non sono io l’antisemita, è Israele sotto lo strapotere di un Governo nazista

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