Israele Ben Gvir | UE antisemita Non fermeremo gli insediamenti

Da imolaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un funzionario israeliano ha accusato l'Unione Europea di essere antisemita e ha affermato che non fermeranno gli insediamenti. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'UE ha espresso preoccupazione per alcune attività di insediamento nei territori palestinesi. Il rappresentante israeliano ha commentato che ci si può aspettare che l'Unione prenda decisioni morali, paragonando questa possibilità al sorgere del sole.

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Lo ha scritto il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir su X in merito alla decisione dell’Unione Europea – definita ‘antisemita’ – di sanzionare coloni violenti che operano in Cisgiordania. “Mentre i nostri nemici attaccano e uccidono gli ebrei, l’Unione Europea cerca di mettere a tacere chi si difende. L’impresa degli insediamenti non si fermerà: continueremo a costruire, piantare, proteggere e insediarci in tutta la Terra d’Israele”, ha aggiunto Ben Gvir, invitando inoltre il ministro della Giustizia israeliano ad avanzare un disegno di legge presentato dal suo partito, ‘Potere ebraico’, che impedirebbe alle banche di imporre le sanzioni.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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