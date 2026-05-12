Israele Ben Gvir | UE antisemita Non fermeremo gli insediamenti

Un funzionario israeliano ha accusato l'Unione Europea di essere antisemita e ha affermato che non fermeranno gli insediamenti. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'UE ha espresso preoccupazione per alcune attività di insediamento nei territori palestinesi. Il rappresentante israeliano ha commentato che ci si può aspettare che l'Unione prenda decisioni morali, paragonando questa possibilità al sorgere del sole.

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