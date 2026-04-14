Vino e turismo | l’enoturismo vola e genera 3 miliardi di euro

Nel 2025, il settore dell’enoturismo ha raggiunto un valore superiore ai 3 miliardi di euro, grazie alle visite e all’accoglienza nelle cantine. Per le aziende vinicole, questa attività rappresenta in media il 21% del fatturato complessivo. I numeri indicano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, confermando l’interesse crescente dei turisti verso le esperienze legate al vino e alle visite nelle aziende vinicole.

Il valore generato dall’accoglienza turistica presso le cantine ha superato la soglia dei 3 miliardi di euro nel corso del 2025, rappresentando per le aziende del settore una quota media del 21% del fatturato totale. I dati emergono dall’analisi condotta da UniCredit e Nomisma Wine Monitor, sviluppata insieme a Vinitaly e con il supporto dell’Associazione Nazionale Città del Vino, basata sull’osservazione di un campione composto da 300 imprese vinicole e 13 Consorzi di Tutela. L’esame del mercato evidenzia come il pubblico che frequenta queste strutture sia prevalentemente nazionale, con una presenza italiana che tocca il 58%. La composizione dei visitatori vede la predominanza di nuclei familiari e coppie, che costituiscono il 51% degli arrivi, unitamente a consumatori non esperti che rappresentano il 58% del totale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino e turismo: l’enoturismo vola e genera 3 miliardi di euro Lombardia: portale enoturismo genera 151 euro a visitaLa Lombardia ha appena varato una piattaforma digitale rivoluzionaria che trasforma l'esperienza del vino in un motore economico per le aree interne. Mazzi, enoturismo in Italia vale tre miliardi di euro e può crescere"In questo momento in Italia l'enoturismo vale tre miliardi di euro e potrebbe essere un comparto che cresce anche nel caso di crisi".