Made in Italy | i top brand valgono 202 miliardi ma il lusso rallenta
In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, il valore complessivo dei primi cento marchi italiani si attesta intorno ai 202 miliardi di euro. Nonostante questa cifra significativa, il settore del lusso ha registrato un rallentamento rispetto agli anni precedenti, segnalando una possibile variazione nelle dinamiche di mercato. La giornata è stata dedicata alla celebrazione delle aziende italiane con un focus sulla loro influenza economica.
In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata oggi 15 aprile 2026, emerge un quadro economico che vede i primi cento marchi nazionali raggiungere una valutazione complessiva di circa 202 miliardi di euro. Mentre il valore dei brand italiani registra una crescita contenuta dell’1%, i dati evidenziano come l’eccellenza del Paese rimanga un punto di riferimento globale, pur dovendo affrontare la forte accelerazione dei competitor europei e le mutazioni nei consumi dei settori chiave. Il valore del marchio nazionale tra consolidamento e rallentamenti strutturali. I numeri della Top 100 di Brand Finance Italy 2026 delineano un di stabilità ma con segnali di frenata rispetto ad altre economie europee.🔗 Leggi su Ameve.eu
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