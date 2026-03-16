Un uomo di 71 anni ha perso la vita questa mattina ad Arezzo in un incidente stradale. La sua vettura ha sbandato, si è schiantata contro un ostacolo e ha preso fuoco, rendendo impossibile il salvataggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Tragedia ad Arezzo, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 16 marzo. In base a quanto appreso, l’anziano era a bordo di un mezzo che per cause ancora da chiarire si è andato a schiantare contro una rimessa agricola. E’ successo in località Policiano. Il fatto. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco Arezzo, gli agenti della Polizia Locale e l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino, oltre all'automedica proveniente da Arezzo. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio, ma per il 71enne, rimasto tra le lamiere, non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sbanda con l’auto, il mezzo si schianta e prende fuoco. Morto il conducente tra le lamiere

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