Sbanda con l’auto il mezzo si schianta e prende fuoco Morto il conducente tra le lamiere
Un uomo di 71 anni ha perso la vita questa mattina ad Arezzo in un incidente stradale. La sua vettura ha sbandato, si è schiantata contro un ostacolo e ha preso fuoco, rendendo impossibile il salvataggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.
Arezzo, 16 marzo 2026 – Tragedia ad Arezzo, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 16 marzo. In base a quanto appreso, l’anziano era a bordo di un mezzo che per cause ancora da chiarire si è andato a schiantare contro una rimessa agricola. E’ successo in località Policiano. Il fatto. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco Arezzo, gli agenti della Polizia Locale e l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Castiglion Fiorentino, oltre all'automedica proveniente da Arezzo. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio, ma per il 71enne, rimasto tra le lamiere, non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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