Incidente a Ozegna | auto tampona tir e resta incastrata conducente in ospedale

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026, sulla provinciale 222 tra Rivarolo Canavese e Ozegna, si è verificato un incidente che ha coinvolto una vettura e un camion. L’auto ha tamponato il rimorchio del tir ed è rimasta incastrata sotto il veicolo pesante. La persona alla guida dell’auto è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, sulla provinciale 222 tra Rivarolo Canavese e Ozegna. Un'auto Fiat Panda condotta da un anziano residente in zona, che viaggiava in direzione di Ozegna, si è scontrata con un camion, andando a tamponarlo nella parte.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Santa Maria del Taro, auto precipita in una scarpata. La conducente rimane incastrata: grave in ospedaleNella tarda mattinata di martedì 14 aprile si è verificato un grave incidente stradale all'ingresso di Santa Maria del Taro. Leggi anche: Incidente nel Milanese, una donna resta incastrata dentro all’auto