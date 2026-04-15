Un audio depositato agli atti rivela accuse contro un ex spia, che sostiene di aver ricevuto l’incarico di spionaggio da un amministratore delegato di un’azienda di occhiali, incarico che avrebbe coinvolto anche un altro membro della famiglia proprietaria. Nell’audio viene anche ascoltata una smentita, che definisce le accuse false. Inoltre, si parla di foto compromettenti offerte in cambio di denaro, indicando un possibile ricatto nei confronti di Leonardo Maria Del Vecchio.

Foto compromettenti in cambio di denaro. Qua starebbe il ricatto di cui risulta vittima Leonardo Maria Del Vecchio. Lo sostiene la Procura di Roma che indaga sulla Squadra Fiore, gruppo di spioni composto anche da ex appartenenti ai servizi segreti. Ora questo filone che non esaurisce l’indagine capitolina sulla Squadra Fiore, è stato trasmesso alla Procura di Milano che sta ancora facendo accertamenti. Qualche particolare decisamente rilevante emerge però dall’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati a Vincenzo De Marzio, ex Ros, nome in codice Tela, ed ex appartenente ai Servizi segreti, imputato a Milano per l’indagine Equalize, il quale, con la sua agenzia investigativa Neis Agency, aveva un contratto con Del Vecchio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Equalize, l’ex spia: “L’ad Luxottica Milleri commissionò lo spionaggio a Del Vecchio jr”. Nell’audio agli atti anche la sua smentita: “Tutto falso”

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