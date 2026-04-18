Meloni e la foto con il padre Franco | perché lo scatto diventato virale è un falso

Una foto di Giorgia Meloni con un uomo sta circolando sui social, alimentando voci secondo cui la Premier avrebbe mentito sul rapporto con suo padre, Franco Meloni. L’immagine è diventata virale, ma fonti ufficiali hanno chiarito che si tratta di un falso. Non ci sono conferme ufficiali riguardo alla reale identità dell’uomo nella foto né ai legami con Meloni. La vicenda ha suscitato discussioni tra gli utenti online.

Una foto di Giorgia Meloni insieme a un uomo sta circolando sui social per sostenere che la Premier abbia mentito sul rapporto con suo padre, Franco Meloni. Secondo chi condivide lo scatto, l’immagine dimostrerebbe che i due si frequentassero ancora quando lei era già adulta. In realtà, l’uomo ritratto non è il padre della Premier. Per chi ha fretta. Circola uno screenshot di un video TikTok, diffuso su Facebook, che sostiene di mostrare Giorgia Meloni insieme al padre Franco.. I post accusano la Premier di aver mentito sul fatto di non aver più visto il genitore dall’età di 11 anni.. L’uomo nella foto è Marco Squarta, esponente di Fratelli d’Italia, come confermato dai post originali e da testate giornalistiche.🔗 Leggi su Open.online

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