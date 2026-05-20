Non è rabbia è più voglia di qualcosa di buono al Teatro IF

regia di Antonio Micalicon Antonio MicaliCi dicono spesso che siamo una "generazione arrabbiata".Non sono d'accordo: siamo una "specie arrabbiata". E sapete una cosa: va benissimo così!Perché sin troppo spesso la "rabbia" è stata confusa con la "rabbia repressa", togliendole così la sua valenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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NON C'È NESSUNA COME LEI! DRUSILLA passa dal BSMT!

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Escluso Raul che poteva risentirsi un pò delle accuse di Francesca, non capisco perché gli altri ce l'abbiamo così tanto con Francesca. Certo è un pò esagerata e teatrale, ma non ha fatto nulla di grave da scaturire la rabbia di tutti #GFVIP x.com

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