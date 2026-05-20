Non è rabbia è più voglia di qualcosa di buono al Teatro IF
regia di Antonio Micalicon Antonio MicaliCi dicono spesso che siamo una "generazione arrabbiata".Non sono d'accordo: siamo una "specie arrabbiata". E sapete una cosa: va benissimo così!Perché sin troppo spesso la "rabbia" è stata confusa con la "rabbia repressa", togliendole così la sua valenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
NON C'È NESSUNA COME LEI! DRUSILLA passa dal BSMT!
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Il cibo è un simbolo d'amore quando le parole non bastano! Saggio finale del laboratorio teatrale tenuto da Francesca Migliore Vi aspettiamo numerosi! Prenotazione vivamente consigliata tramite whatsapp 339 774 6956 o email [email protected] - Facebook facebook
Escluso Raul che poteva risentirsi un pò delle accuse di Francesca, non capisco perché gli altri ce l'abbiamo così tanto con Francesca. Certo è un pò esagerata e teatrale, ma non ha fatto nulla di grave da scaturire la rabbia di tutti #GFVIP x.com
Pensieri e parole: il non detto al Teatro di DocumentiPensieri e parole: lo spettacolo che porta in scena il divario tra detto e taciuto, trasformandolo in materia viva, dolorosa e contemporanea. eroicafenice.com
Da Ricorda con rabbia di Osborne a Pirandello, quando la prima a teatro è un fallimentoSettant’anni fa debuttava a Londra, al Royal Court Theatre, l’opera che influenzò profondamente la cultura britannica del secondo Novecento (e ispirato anche ... repubblica.it