Il governo spagnolo ha approvato una misura di amnistia che consentirà a circa 500.000 migranti irregolari di ottenere un permesso di soggiorno e di lavoro. Il presidente del paese ha dichiarato che questa iniziativa rappresenta un passo importante per il paese, definendola un'azione positiva per la nazione. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sui tempi di realizzazione.

La Spagna apre alla regolarizzazione dei migranti irregolari. Il governo guidato da Pedro Sánchez ha varato una misura di amnistia che permetterà a centinaia di migliaia di persone senza documenti di ottenere un permesso di soggiorno e lavoro. Una decisione in controtendenza rispetto alle politiche più restrittive adottate in altri Paesi europei e negli Stati Uniti. Per accedere alla sanatoria, i richiedenti dovranno essere entrati nel Paese prima del 1° gennaio 2026, dimostrare una permanenza continuativa e non avere precedenti penali. Sánchez ha difeso la scelta: “Stiamo facendo qualcosa di buono per il nostro Paese, perché riconoscere i diritti è positivo e, soprattutto, perché l’immigrazione sta contribuendo in modo decisivo alla crescita economica del nostro Paese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, Sanchez sulla regolarizzazione di 500mila immigrati: "Stiamo facendo qualcosa di buono per il nostro Paese"

Spagna, Sanchez: "22 milioni di iscritti alla previdenza sociale, stiamo facendo la storia"Per la prima volta la Spagna raggiunge i 22 milioni di iscritti alla previdenza sociale.

Spagna, governo avvia la regolarizzazione straordinaria di oltre 500mila migrantiPotranno fare domanda gli stranieri arrivati prima del 31 dicembre 2025 che abbiano trascorso almeno 5 mesi nel Paese.