Kane al miele con Del Piero | Sono cresciuto guardando attaccanti come lui se dice qualcosa di buono…

Dopo la partita tra Real Madrid e Bayern Monaco, la discussione si è spostata sulle dichiarazioni di un attaccante del club tedesco, che ha parlato di un ex calciatore italiano. L’attaccante ha affermato di essere cresciuto guardando giocatori come lui e di apprezzarne i commenti positivi. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport, subito dopo il match.

Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Thiago Motta Napoli, tutto falso? Il padre dell’agente del tecnico spiega tutto! Del Piero analizza: «In Italia vogliamo giocatori grandi, grossi e veloci. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kane al miele con Del Piero: «Sono cresciuto guardando attaccanti come lui, se dice qualcosa di buono…» Kane incensa Del Piero: «È uno dei migliori, sono cresciuto guardando grandi attaccanti come lui» di Angelo CiarlettaAl termine della partita di ieri sera, Harry Kane ha elogiato a gran voce Alessandro Del Piero. Zenga al miele con Gattuso: «È lui il fuoriclasse della Nazionale! Ci sono alcune cose da tenere presenti con la Bosnia»Samardzic Atalanta, futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea Joselu, addio Qatar: c’è la scelta dell’attaccante ex Real...