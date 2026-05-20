Non è possibile Maldive l’ultima scoperta degli esperti sulla tragedia

Gli esperti hanno confermato che certe ipotesi sulla tragedia alle Maldive non sono praticabili. Un rappresentante ha dichiarato di sentirsi sollevato dopo aver fornito assistenza nel caso. La vicenda riguarda un incidente che si è verificato in un’area turistica delle isole, e le indagini sono ancora in corso. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle cause o sulle persone coinvolte. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

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“Alla fine, provo un grande sollievo perché abbiamo potuto aiutare”. Con queste parole Sami Paakkarinen, tra i massimi esperti mondiali di immersioni profonde in grotta, ha raccontato al Corriere della Sera le operazioni di recupero dei cinque sub italiani morti nella grotta di Alimatha, alle Maldive. Il sub finlandese, capace di scendere fino a 140 metri, ha guidato con la sua squadra un intervento estremamente delicato, condotto oltre i 60 metri di profondità. Paakkarinen descrive quell’ambiente come complesso e pericoloso, dove nulla può essere improvvisato. “L’immersione in grotta non è mai un’immersione facile. Richiede una pianificazione più accurata rispetto a un’immersione normale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, è il giorno degli esperti finlandesi: ‘rebreather’ e scooter subacquei per cercare i 4 sub italianiRoma, 18 maggio 2026 – Le speranza di recuperare le salme dei quattro sub italiani rimasti in fondo a una grotta nell'atollo di Vaavu, alle Maldive... Maldive, 5 esperti morti in mare: la Procura indaga sulla miscela gas? Domande chiave Come può una miscela di ossigeno diventare letale a 50 metri? Perché il maltempo ha trasformato la grotta in una trappola? Chi deve... 5 italiani che muoiono tutti insieme in una immersione alle Maldive non è possibile! Cos’è stato, un attentato terroristico? Hanno manomesso le bombole d’ossigeno? Dovrebbero indagare a fondo. Un fatto che non può rimanere solo un addio per i nostri conn x.com Sub morti, cosa sappiamo finora di tutti i possibili errori commessi alle MaldiveEmergono nuovi dettagli sull’immersione costata la vita ai cinque sub italiani alle Maldive. Mentre proseguono le indagini delle autorità locali, il quadro che si sta delineando punta l’attenzione su ... tg.la7.it Maldive, uno dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani: Una grotta enorme, ma non è possibile che siano stati risucchiatiSami Paakkarinen, esperto sub-speleologo capace di scendere fino a 140 metri: A tali profondità è necessario un tipo di attrezzatura e un approccio diversi ... corriere.it