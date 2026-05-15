Maldive 5 esperti morti in mare | la Procura indaga sulla miscela gas

Cinque esperti sono deceduti in mare nelle Maldive, mentre la Procura sta indagando sulla presenza di una miscela di gas che potrebbe aver contribuito alla loro morte. Le autorità stanno analizzando i dettagli relativi all’incidente, tra cui le condizioni meteorologiche avverse che hanno reso difficile l’uscita dalla grotta. La ricerca si concentra anche sulle possibili cause legate alla composizione e alla gestione dei gas presenti nell’ambiente. I membri delle forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i materiali trovati sul luogo.

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