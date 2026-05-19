Castello delle Ceromonie la lettera dei camerieri e cuochi de La Sonrisa | Noi non abbiamo colpe fateci lavorare
I dipendenti del ristorante La Sonrisa di Sant'Antonio Abate hanno scritto una lettera rivolta ai responsabili, affermando di non essere coinvolti nelle questioni che hanno portato alla chiusura temporanea. In particolare, camerieri e cuochi chiedono di poter lavorare senza essere considerati responsabili e chiedono che venga rispettato il loro ruolo. La lettera si inserisce in un contesto di tensioni tra i lavoratori e le autorità che hanno disposto la chiusura del locale.
La lettera dei lavoratori del ristorante La Sonrisa di Sant'Antonio Abate: "Non abbiamo nessuna colpa. Ma viviamo sospesi tra paura e speranza. Vogliamo solo lavorare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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