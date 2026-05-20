Nomine un allevatore umbro ai vertici nazionali | eletto nel Comitato Direttivo di AIA

Un allevatore umbro è stato scelto per far parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Italiana Allevatori. Si tratta di un professionista di Castiglione del Lago, già presidente dell’Associazione Allevatori Umbria e Marche e di Coldiretti. La nomina è stata annunciata durante le assemblee dell’associazione, che ha eletto alla presidenza nazionale il rappresentante di Coldiretti. La sua presenza nel direttivo rafforza il collegamento tra le realtà locali e l’organizzazione nazionale.

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