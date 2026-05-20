Nomine un allevatore umbro ai vertici nazionali | eletto nel Comitato Direttivo di AIA
Un allevatore umbro è stato scelto per far parte del Comitato Direttivo dell’Associazione Italiana Allevatori. Si tratta di un professionista di Castiglione del Lago, già presidente dell’Associazione Allevatori Umbria e Marche e di Coldiretti. La nomina è stata annunciata durante le assemblee dell’associazione, che ha eletto alla presidenza nazionale il rappresentante di Coldiretti. La sua presenza nel direttivo rafforza il collegamento tra le realtà locali e l’organizzazione nazionale.
Fabrizio Soro, allevatore di Castiglione del Lago, già presidente dell’Associazione Allevatori Umbria e Marche e presidente di sezione Coldiretti, è stato nominato nel Comitato Direttivo di AIA - Associazione Italiana Allevatori, che ha eletto alla guida il presidente nazionale Coldiretti Ettore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
L'AouM ai vertici assoluti nazionali nel campo della chirurgia vascolareANCONA – I dati relativi all’attività del 2024 diffusi nelle scorse settimane da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, in occasione...
Colleferro. Il Direttivo del Comitato: «Stop ai mezzi pesanti nel Quartiere Murillo dall’11 Maggio: una vittoria storica…»Cronache Cittadine COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta pervenutaci in redazione a firma del Direttivo del Comitato di Quartiere...