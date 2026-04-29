Colleferro Il Direttivo del Comitato | Stop ai mezzi pesanti nel Quartiere Murillo dall’11 Maggio | una vittoria storica…

Dal 11 maggio, i mezzi pesanti saranno vietati nel quartiere Murillo di Colleferro. La decisione è stata annunciata dal Direttivo del Comitato di Quartiere, che definisce questa misura come una vittoria storica. La proposta di limitare il transito dei veicoli di grande tonnellaggio nel quartiere era stata avanzata negli scorsi mesi e ora diventa ufficiale. La comunicazione è stata resa nota attraverso una lettera aperta inviata alla nostra redazione.