L' AouM ai vertici assoluti nazionali nel campo della chirurgia vascolare

L’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche si posiziona ai vertici nazionali nella chirurgia vascolare secondo i dati del 2024 diffusi da Agenas. Durante l’evento del Piano nazionale esiti, sono stati presentati i risultati che attestano le performance del reparto, riconosciuto come uno dei migliori in Italia nel settore. I dati evidenziano l’alto livello di attività e risultati raggiunti dall’équipe di chirurgia vascolare dell’ospedale.

ANCONA – I dati relativi all'attività del 2024 diffusi nelle scorse settimane da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, in occasione dell'evento nazionale del Piano nazionale esiti confermano l'eccellenza della Chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

