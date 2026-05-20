I Nomadi annunciano un debutto storico al Teatro Romano nel 2026, segnando un momento importante per il loro tour. Durante l’evento, il gruppo presenterà un repertorio rinnovato, che includerà anche alcuni brani inediti mai eseguiti prima dal vivo. La scaletta del concerto prevede diverse sorprese musicali, con l’aggiunta di pezzi che non fanno parte delle loro esibizioni abituali. La data rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo sia i classici che i brani nuovi.

? Punti chiave Come cambierà il repertorio dei Nomadi per questo debutto unico?. Quali nuovi brani inediti suoneranno sul palco del Teatro Romano?. Perché la band ha scelto proprio questa cornice storica millenaria?. Come si collegherà l'impegno sociale del gruppo a questa serata?.? In Breve Repertorio include brani inediti del tour 2026 e il classico Io vagabondo.. Formazione include Beppe Carletti, Cico Falzone, Massimo Vecchi, Sergio Reggioli, Yuri Cilloni e Domenico Inguaggiato.. Celebrazione dei 63 anni di attività discografica iniziata nel 1963.. Passato impegno umanitario con il Concerto per l'Emilia nel 2012 per Mirandola e Carpi..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nomadi al Teatro Romano: un debutto storico per il tour 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Al Teatro Romano il nuovo tour di ArisaLa stagione dei concerti del 2026 si arricchisce di un nuovo tassello con l’annuncio di ulteriori date dal vivo di Arisa, che prosegue così un...

P.A.F Trio: il ritorno storico al Teatro Romano di VeronaIl 27 giugno 2026 il Teatro Romano di Verona ospiterà una riunione storica del P.

I NOMADI IN CONCERTO A VERONA: PER LA PRIMA VOLTA LIVE AL TEATRO ROMANO veronaoggi.it/cronaca/live-c… #verona #veronaoggi x.com

I Nomadi in concerto a Verona: per la prima volta live al Teatro RomanoI Nomadi sbarcano a Verona: per la prima volta la band leggendaria e più longeva, in concerto live al Teatro Romano ... veronaoggi.it

I Nomadi in concerto a VeronaA 63 anni dal loro esordio, i Nomadi tornano a esibirsi dal vivo nel 2026 con un nuovo tour che farà tappa anche a Verona. Per la prima volta, il gruppo salirà sul palco del Teatro Romano di Verona l' ... veronasera.it