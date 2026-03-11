PAF Trio | il ritorno storico al Teatro Romano di Verona

Il 27 giugno 2026 il Teatro Romano di Verona sarà teatro di un evento musicale: il ritorno del P.A.F Trio, formato da Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri. Questa data segna la loro prima esibizione al teatro dopo un lungo periodo di assenza, attirando l’attenzione degli appassionati di jazz e musica dal vivo. L’appuntamento è stato annunciato ufficialmente dagli organizzatori.

Il 27 giugno 2026 il Teatro Romano di Verona ospiterà una riunione storica del P.A.F Trio, formato da Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri. Questo evento, inserito nella rassegna Contaminazioni Musicali organizzata da Eventi Verona Srl, promette di unire tradizione jazzistica e innovazione sonora con biglietti disponibili dal 6 marzo. La data è fissata per la sera del 27 giugno alle ore 21:15, in un contesto dove nubi basse e temperature intorno agli 11 gradi caratterizzano l'attesa primaverile. Il prezzo d'ingresso parte da 35,65 euro, rendendo l'appuntamento accessibile a un pubblico ampio che cerca qualità musicale autentica. Si tratta di un ritorno atteso da anni, capace di riaccendere le luci su uno dei gruppi più influenti della scena jazz italiana degli anni '90 e primi 2000.