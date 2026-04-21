In un’intervista pubblicata su un prestigioso magazine, un’attrice ha descritto in modo dettagliato la notte in cui sua madre uccise suo padre. Ha raccontato di aver espresso un pensiero riguardo alla separazione e di non aver mai immaginato che quelle parole sarebbero state pronunciate in quella occasione. La testimonianza rivela un momento di tensione familiare che ha segnato profondamente la sua vita.

«P enso che tu abbia ragione. Penso che dovresti separarti da lui. Non avrei mai immaginato che quelle parole sarebbero uscite dalla mia bocca». Cresciuta in una fattoria vicino a Benoni, in Sudafrica, Charlize Theron aveva solo 15 anni quando sua madre, Gerda Maritz, sparò per legittima difesa al padre Charles. « Mio padre è sempre stato un alcolista, lo conoscevo solo così, era un uomo molto malato. Il modo in cui è rientrato in casa quella notte non riesco a spiegarlo. Sapevo solo che sarebbe successo qualcosa di brutto. Ero terrorizzata », ha raccontato l’attrice in una recente intervista al New York Times Magazine. Nel corso degli anni Theron ha spesso parlato del suo passato in Sudafrica, ma nella recente intervista ha ripercorso nel dettaglio l’episodio più traumatico e violento della sua adolescenza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In un’intervista al "New York Times Magazine", l’attrice ha raccontato nel dettaglio la notte in cui sua madre uccise suo padre

DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT!

Notizie correlate

Charlize Theron ricorda la notte in cui sua madre uccise suo padre: «Lui era completamente ubriaco, e il suo messaggio era chiaro: “Ammazzerò entrambe”»Quando Charlize e sua madre tornarono a casa, la futura attrice andò in camera sua e spense le luci, ma era «spaventata »: «La mia finestra dava sul...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Blog | Hormuz, il petrolio invisibile in una infografica del New York Times; Charlize Theron a Chalamet su danza: 'Tra 10 anni IA farà suo lavoro'; Il Vaticano si occupi di morale. JD Vance rilancia lo scontro; De Laurentiis: Conte è un uomo serio, ma se vuole andare via lo dica subito.

I tifosi del Frosinone e lo sfottò a De Laurentiis per una vecchia intervista al New York TimesRoma, 15 apr. (Adnkronos) - Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha raggiunto il traguardo dei 1000 Marchi Storici iscritti: un ecosistema composto da 780 imprese titolari ch ... ilfattoquotidiano.it

Charlize Theron a Chalamet: Tra pochi anni l’IA farà il suo lavoro ma non quello di un ballerinoL’attrice premio Oscar ricorda la propria infanzia travagliata e violenta e replica al collega che aveva giudicato irrilevanti opera e balletto ... msn.com

In un'intervista al New York Times Magazine l'attrice ha ripercorso nei dettagli l'episodio più violento della sua adolescenza, avvenuto nel giugno del 1991 quando ancora viveva con i genitori in Sudafrica facebook

Trump: «Accordo con Teheran o ripartiranno le bombe». Il New York Times: «Oggi a Islamabad delegazione iraniana con Ghalibaf» | Nodo Hormuz x.com