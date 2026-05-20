noi imprenditori di domani sfide al brindisi

Gli imprenditori di domani si confrontano con le sfide di un nuovo percorso formativo nel Brindisino. La scuola in questione non si limita a trasmettere conoscenze, ma mira anche a sviluppare competenze pratiche e capacità di approccio al mondo del lavoro. Il progetto coinvolge studenti e insegnanti in attività che integrano teoria e pratica, proponendo un modello educativo incentrato sulla preparazione concreta per il mercato. L'obiettivo è creare un ambiente che favorisca lo sviluppo di figure professionali pronte a entrare nel tessuto economico locale.

Una scuola che non si limita a insegnare, ma che forma i professionisti e i cittadini del futuro. Il ministero e le autorità ascoltano il Remo Brindisi, saranno infatti i ragazzi a fare una lezione per illustrare quello che apprendono tra i banchi, i progetti, come si preparano al loro futuro e ad entrare nel mondo del lavoro. Il sottosegretario Paola Frassinetti, Bruno Di Palma, direttore dell’Usr, la Dott.ssa Maria Costi e Fausto Gianella, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in visita all’istituto Superiore di Lido degli Estensi per scoprire i progetti di educazione finanziaria e le buone pratiche didattiche. Parterre istituzionale di altissimo livello per accendere i riflettori su una scuola che è una palestra di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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