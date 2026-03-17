Quattro persone sono state arrestate a Brindisi con l’accusa di estorsione mafiosa. Secondo le indagini, gli imprenditori erano costretti a versare denaro alla Sacra Corona Unita per poter operare nella zona. Le forze dell’ordine hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare, portando a termine le operazioni di polizia nel corso delle ultime ore.

È di quattro arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle province di Brindisi e Lecce. Gli indagati sono accusati di aver imposto il pagamento di somme di denaro a imprenditori locali, sfruttando la forza intimidatrice della Sacra Corona Unita, in particolare della frangia “tuturanese”. L’azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e rappresenta l’epilogo di un’indagine avviata lo scorso autunno. Operazione all’alba: oltre cinquanta agenti impegnati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione, nelle prime ore di questa mattina, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Così gli imprenditori erano costretti a pagare la Sacra Corona Unita a Brindisi e Lecce, 4 arresti

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