Brindisi e le sfide del domani | al Verdi il Quaderno Navigare il Futuro

BRINDISI – Si è svolta questa mattina, lunedì 27 aprile, al Nuovo Teatro Verdi la presentazione del Quaderno Brindisi “Navigare il Futuro”, pubblicazione inserita nella collana editoriale “I Quaderni dell’Osservatorio sulle Città”. All’incontro, moderato dal giornalista e responsabile della.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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