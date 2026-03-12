Velox multe record al Piratello | sanzioni per 1,6 milioni FdI | Ripristinare il limite dei 70

Gli autovelox al Piratello, installati e ritarati lo scorso novembre, hanno generato multe per un totale di 1,6 milioni di euro. La questione ha attirato l’attenzione politica, con un commento di Fratelli d’Italia che propone di ripristinare il limite di velocità a 70 km orari. La discussione riguarda le sanzioni e le modifiche ai limiti di velocità nella zona.

Imola, 12 marzo 2026 – Gli autovelox al Piratello, ritarati lo scorso novembre con il limite di velocità sceso da 70 a 50 km orari in seguito al contestato allargamento del centro abitato, continuano a infiammare il dibattito politico. Nei corridoi di Comune e Circondario si parla negli ultimi giorni di un importo di sanzioni già accertato per oltre 1,6 milioni di euro. E dell'arrivo di ulteriori somme attraverso le quali rivedere al rialzo i bilanci almeno nel prossimo futuro; fin quando cioè gli automobilisti non avranno imparato loro malgrado a rispettare il nuovo limite di velocità. Il tema dovrebbe essere affrontato nella capigruppo del Circondario (la questione ha riflessi sui conti economici dell'ente dei dieci Comuni in quanto il servizio di polizia locale è associato) prevista per la giornata odierna.