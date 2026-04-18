Le multe elevate dagli autovelox nel tratto del Piratello hanno superato le 20.000 unità, con una media di circa 5.000 al mese, rispetto alle 300 del periodo precedente. La riduzione del limite di velocità da 70 a 50 kmh ha portato a un aumento considerevole delle sanzioni. Il responsabile delle forze dell’ordine ha definito questa situazione come un vero e proprio assedio elettronico.

Hanno superato quota 20mila, con una media di 5mila sanzioni al mese contro le 300 del recente passato, le multe fatte dagli autovelox del Piratello dopo l’abbassamento del limite di velocità da 70 a 50 kmh. Dopo i 2.858 verbali di novembre (gli apparecchi sono stati ritarati il 20 di quel mese), sono arrivati i 7.232 di dicembre e i 5.567 di gennaio. A ottobre, con il vecchio limite di velocità, le sanzioni erano state come detto meno di 300. Fin qui i dati già noti. Grazie a un accesso agli atti del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia, si scopre ora che le multe a febbraio sono state 4.987. E a marzo, dato aggiornato a metà mese, 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piratello, oltre 20mila multe. Carapia: "Assedio elettronico"

Notizie correlate

FdI, la protesta di Carapia: "Al Piratello a 50 all’ora? Un assalto alla diligenza"I numeri sulle multe elevate a Imola tra il 2024 e il 2025 finiscono al centro dello scontro politico.

Cellulare alla guida, tolleranza zero della polizia stradale: multe per oltre 20mila euroL'uso del cellulare mentre si guida resta un'abitudine frequente quanto pericolosa.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Piratello, oltre 20mila multe. Carapia: Assedio elettronico; Boom di multe Ztl: +63mila in due anni. Via Sant’Isaia e Marconi tra i varchi più colpiti.

Multe boom al Piratello . Piano traffico e incassi, Altvelox va in QuesturaIl caso Piratello continua a far discutere. E anzi, compie ora un salto di qualità. Altvelox (Associazione nazionale tutela utenti della strada) ha depositato una denuncia chiedendo di verificare ... ilrestodelcarlino.it

Autovelox del Piratello, sforamenti minimi in 9 casi su 10. FdI: Rialzare i limitiIl capogruppo del Circondario Carapia analizza le 16mila sanzioni: Dieci violazioni oltre i 60 chilometri rispetto ai 50 fissati a novembre. L’affondo: Dopo il 25 maggio temiamo nuovi controlli com ... ilrestodelcarlino.it

Nel numero di giovedì 9 aprile 2026 troverete… Tarantino e l’Imolese: «Non sono ancora il presidente ma sogno in grande» Francesco, un santo che guarda al domani. Incontro al Piratello L’Area verde di via della Resistenza «è un pantano», botta - facebook.com facebook