No Salim El Koudri non era un terrorista islamico | tutte le bugie sulla radicalizzazione dell'aggressore di Modena

Negli ultimi giorni si sono diffuse diverse notizie riguardanti l’aggressore di Modena, un uomo di 31 anni italiano. Tuttavia, le indagini e i rilievi ufficiali hanno chiarito che le azioni compiute non sono riconducibili a attività terroristiche o a estremismi di natura religiosa. Le autorità hanno precisato che non ci sono elementi che colleghino l’individuo a organizzazioni terroristiche islamiche o a processi di radicalizzazione. Le verifiche continuano per approfondire le motivazioni dell’episodio.

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