No Salim El Koudri non era un terrorista islamico | tutte le bugie sulla radicalizzazione dell'aggressore di Modena
Negli ultimi giorni si sono diffuse diverse notizie riguardanti l’aggressore di Modena, un uomo di 31 anni italiano. Tuttavia, le indagini e i rilievi ufficiali hanno chiarito che le azioni compiute non sono riconducibili a attività terroristiche o a estremismi di natura religiosa. Le autorità hanno precisato che non ci sono elementi che colleghino l’individuo a organizzazioni terroristiche islamiche o a processi di radicalizzazione. Le verifiche continuano per approfondire le motivazioni dell’episodio.
I fatti dicono che quello che ha fatto il 31enne italiano Salim El Koudri non è legato al terrorismo islamico. Indagini e testimonianze descrivono un uomo isolato e con gravi problemi psichici. La strage di Modena non racconta l'Italia dell'immigrazione, ma quella altrettanto marginalizza del disagio mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Strage di Modena, nei device di Salim El Koudri nessun segno di radicalizzazione. Il sindaco: "Tutti dicono che era un ragazzo normale"Allo stato, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Koudri , il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti,...
Modena, Salim El Koudri ha un «disturbo schizoide della personalità»: nessun segno di radicalizzazione sui social, Meta cancellò alcuni postSui device sequestrati a Salim El Koudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a...
Parla a voce bassissima Mohammed El Koudri, il padre di Salim. È una disgrazia — dice — per noi e per le famiglie dei feriti, ci è crollato il mondo addosso. Poi si richiude veloce dentro casa, nella stradina di campagna di Ravarino dove la sua famiglia vive x.com
Alla radice del gesto di Salim El Koudri, secondo il vescovo, c’è anche altro: Il dramma della solitudine, che io penso sia il brodo di coltura di tante patologie, che da individuali diventano sociali - Facebook facebook
Sono bullizzato, emarginato e vivo in un paese di razzisti. La furia di Salim El Koudri, l’investitore di Modena con problemi psichici reddit
Le email di Salim El Koudri all'università di Modena: Voglio lavorare. Le frasi contro i cristiani e il vostro Gesù CristoIl 27 aprile 2021 l'autore della tentata strage scrisse diverse email chiedendo un lavoro come impiegato. Il tono è sprezzante, ma l'ipotesi del movente religioso resta poco convincente. Il ministro ... today.it
El Koudri rimane in carcere. La gip: Non è detto che il gesto sia legato ai disturbi psichiciConvalidato il fermo dell’investitore a Modena: Voleva colpire più persone possibili. Rischio di fuga. Lui non risponde e dice solo: È giusto così. Non ... bologna.repubblica.it