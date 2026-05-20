No Salim El Koudri non era un terrorista islamico | tutte le bugie sulla radicalizzazione dell'aggressore di Modena

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono diffuse diverse notizie riguardanti l’aggressore di Modena, un uomo di 31 anni italiano. Tuttavia, le indagini e i rilievi ufficiali hanno chiarito che le azioni compiute non sono riconducibili a attività terroristiche o a estremismi di natura religiosa. Le autorità hanno precisato che non ci sono elementi che colleghino l’individuo a organizzazioni terroristiche islamiche o a processi di radicalizzazione. Le verifiche continuano per approfondire le motivazioni dell’episodio.

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I fatti dicono che quello che ha fatto il 31enne italiano Salim El Koudri non è legato al terrorismo islamico. Indagini e testimonianze descrivono un uomo isolato e con gravi problemi psichici. La strage di Modena non racconta l'Italia dell'immigrazione, ma quella altrettanto marginalizza del disagio mentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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