A Modena, un uomo di 31 anni è stato coinvolto in un incidente in cui ha investito diversi passanti. Successivamente, sono stati sequestrati alcuni dispositivi elettronici che non evidenziano segnali di radicalizzazione o connessioni con gruppi estremisti. Si riferisce inoltre che l’uomo ha un disturbo schizoide della personalità e che sui social non ci sarebbero stati segnali di estremismo o comportamenti sospetti prima dell’accaduto. Meta ha rimosso alcuni post dall’account dell’individuo.

Sui device sequestrati a Salim El Koudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. E' quanto si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente, al momento, resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura. I post cancellati da Meta Meta ha cancellato alcuni sui post sui social, ma non perché fossero di contenuto jihadista, a quanto si apprende. Alcuni avevano contenuti sessuali, altri erano comunque inappropriati rispetto alla policy dell'azienda che li ha quindi eliminati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Modena, Salim El Koudri ha un «disturbo schizoide della personalità»: nessun segno di radicalizzazione sui social, Meta cancellò alcuni post

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Terrore in centro a Modena: UNA DECINA DI PEDONI INVESTITI DA UN UOMI

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