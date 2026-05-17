Dalle prime verifiche sui dispositivi sequestrati a Salim El Koudri, l’uomo che ieri a Modena ha investito diversi passanti, non sono stati trovati segnali di radicalizzazione o collegamenti con gruppi jihadisti. Il sindaco ha riferito che tutte le persone che lo conoscevano lo descrivono come un ragazzo normale. Le analisi tecniche continuano, ma al momento non ci sono elementi che indichino motivazioni legate a estremismi o terrorismo. La vicenda rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Allo stato, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Koudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. E’ quanto si apprende da fonti investigative. L’ipotesi prevalente, al momento, resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l’uomo soffre e di cui è stato in cura. «Le indagini sono in corso da parte della Procura. Però voglio dire questo: era un ragazzo di 31 anni, nato a Bergamo, residente a Ravarino. Aveva avuto degli elementi di schizofrenia che lo... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage di Modena, nei device di Salim El Koudri nessun segno di radicalizzazione. Il sindaco: "Tutti dicono che era un ragazzo normale"

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