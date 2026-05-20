No l’influencer dell’Hantavirus Jake Rosmarin non è il crisis actor del Covid Henry Dyne

Di recente sono circolate sui social alcune affermazioni che collegano un influencer legato all’Hantavirus a un presunto attore di crisi coinvolto nella pandemia di Covid-19. Queste teorie, diffuse principalmente sulle piattaforme di lingua inglese, sono state riprese da diversi utenti su Facebook. Tuttavia, non ci sono evidenze ufficiali che collegano le persone coinvolte a queste teorie, e le autorità competenti non hanno confermato alcuna correlazione tra i soggetti menzionati.

Diverse condivisioni Facebook stanno rilanciando una tesi complottista nata sulle piattaforme anglofone. Secondo i post, Jake Rosmarin, l’influencer americano che ha segnalato un focolaio di Hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, sarebbe in realtà Henry Dyne, un cittadino britannico accusato in passato dai No vax di essere un «crisis actor» durante la pandemia di Covid-19. La tesi è falsa: si tratta di due persone distinte, con storie, nazionalità e tratti somatici che non coincidono. Per chi ha fretta:. Un contenuto virale sostiene che l’influencer Jake Rosmarin sia un attore televisivo riciclato (Henry Dyne) pagato per simulare focolai sanitari. 🔗 Leggi su Open.online

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What hantavirus quarantine really feels like: Jake Rosmarin speaks from inside UNMC | Health Wealth

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