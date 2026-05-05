L'influencer Jake Rosmarin è a bordo della nave bloccata per l'epidemia di hantavirus | Fateci tornare a casa

Un influencer si trova a bordo di una nave da crociera in quarantena a causa di un'epidemia di hantavirus. Attraverso i social, ha chiesto di tornare a casa, chiedendo una soluzione rapida allo stallo. La nave è attualmente sotto restrizioni a causa dei casi di infezione, che hanno portato alla sospensione delle attività di bordo. La situazione ha attirato l’attenzione sui social media con un appello pubblico.

Bloccato a bordo della nave da crociera in quarantena per lo scoppio di un'epidemia di hantavirus, l'influencer Jake Rosmarin ha lanciato un appello sui social per chiedere una rapida soluzione dello stallo. Tra i tanti messaggi di solidarietà, qualcuno ha però approfittato della situazione per rilanciare teorie complottiste che mettono in dubbio l'intera vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Epidemia di hantavirus su una nave da crociera: gravi altri due membri dell’equipaggio e un passeggero ingleseOltre ai tre turisti olandesi morti dopo aver contratto il virus, un uomo britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg e... Hantavirus sulla nave da crociera: epidemia, morti e panico a bordoTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da Hantavirus su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico c'è una coppia di anziani,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crocieristi sulla Hondius, l’appello dell’influencer Jake Rosmarin: Fateci scendere, vogliamo tornare a casa; Hantavirus in crociera, l'appello (in lacrime) dell'influencer a bordo: Vogliamo solo andare a casa. Non è facile parlarne; Webuild tra le aziende più influenti al mondo secondo Time; Hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius: tre morti, malati anche due membri dell'equipaggio. L'appello dell'influencer a bordo: Fateci scendere. Hantavirus sulla crociera Hondius, l’influencer: Fateci scendereIn un video su TikTok, Jake Rosmarin ha raccontato cosa sta succedendo a bordo della nave bloccata per l’epidemia ... virgilio.it Crocieristi sulla Hondius, l’appello dell’influencer Jake Rosmarin: «Fateci scendere, vogliamo tornare a casa»Crocieristi sulla Hondius, l’appello dell’influencer Jake Rosmarin: «Fateci scendere, vogliamo tornare a casa» ... msn.com